Sertaç Şanlı kimdir? Sertaç Şanlı hangi takımlarda oynadı?

Yayınlanma: 13.07.2023 - 15:14

Güncelleme: 13.07.2023 - 15:14

Fenerbahçe Beko, Barcelona ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki milli basketbolcu Sertaç Şanlı’yı 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.



SERTAÇ ŞANLI KİMDİR?



Sertaç Şanlı 5 Ağustos 1991 yılında Edirne'de doğdu. Basketbol kariyerine Efes Pilsen altyapısında başladı. Daha sonra ise Pınar Karşıyaka altyapısına geçti. Türk Telekom'a geçtikten sonra takımın pilot takımı olan Türkiye Basketbol 2. Ligi'ndeki Genç Telekom'da oynadı. 2009-10 sezonunu 11,6 sayı ve 7,1 ribaund ortalamaları ile tamamladı. A

SERTAÇ ŞANLI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ağustos 2010'da ise Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Galatasaray ile beş yıllık anlaşmaya vardı.Türkiye Basketbol Ligi'nin 2010-11 sezonunda, normal sezon 9 ve play-offta ise 8 olmak üzere 17 maça çıktı. Normal sezonu 2,89 sayı 1,44 ribaund 0,44 asist ortalamaları ile tamamladı

2014-15 sezonu öncesinde TBL takımlarından Uşak Sportif ile sözleşme imzaladı. 2018-19 sezonunda Anadolu Efes ile anlaştı.

2020-21 sezonunda EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonluğundan sonra Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzala

Şanlı, 2020-2021 sezonunda A.Efes ile EuroLeague şampiyonluğu sevinci de yaşamıştı. 31 yaşındaki basketbolcu, geride kalan sezonda Barcelona formasıyla toplam 36 EuroLeague müsabakasında süre alırken, maç başına 6.2 sayı, 3.1 ribaund ortalaması yakaladı. Milli oyuncu, Katalan ekibiyle İspanya Ligi’nde sezon sonunda kupaya uzanan taraf olurken, maç başına 7.8 sayı ve 3.9 ribaund ile mücadele etti.