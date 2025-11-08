Servet Çetin'den flaş çağrı: 'Bu maç başından sonuna incelensin'

Sarıyer, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Vanspor'u konuk etti. Müsabaka Sarıyer'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Maçı 9 kişi tamamlayan ev sahibi ekibin teknik direktörü Servet Çetin, karşılaşma sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Hakem Sarıyer’in maçı kaybetmesi için elinden geleni yaptı ama Allah izin vermedi. Kazanmamıza rağmen mutsuzum, üzgünüm, hayal kırıklığı yaşıyorum" diyerek söze başlayan Servet Çetin, maçın incelenmesini talep etti.

“BU MAÇ BAŞINDAN SONUNA KADAR İNCELENSİN”

Maçı 9 kişiyle kazanmalarına rağmen hiç mutlu olmadıklarını söyleyen Servet Çetin, "Ben şunu rica ediyorum; bu maçın yetkililer tarafından başından sonuna kadar incelenmesini istiyorum. 15 dakika maçı uzattı, ne oldu da bu kadar uzattı? Zaten kadromuz dar. Eksik kadromuza rağmen iki tane değerli oyuncumuzu kırmızı kartla atıyor" dedi.

"İSTİYORSANIZ SAHAYA ÇIKMAYALIM"

Son dönemde Türk hakemliğindeki bahis skandalına vurgu yapan Çetin, "Bu kadar olaylar olmuş, bu kadar problemler ortaya çıkmışken bile bu kadar kötü bir maç yönetmek nasıl oluyor? İnsan biraz dikkat eder, biraz çekidüzen verir. Böyle mi maç yönetilir? İstiyorsanız sahaya çıkmayalım. Geriliyoruz orada, sinir hastası olacağız" ifadelerini kullandı.

"ART NİYET ARIYORUM, BU MAÇ İNCELENSİN"

Hakemin maçı art niyetli yönettiğini savunan Servet Çetin, "Herkese var da bize niye penaltı yok. Bulunduğumuz konum da rahat değil. Bizim için 1 puan bile çok önemliyken hakemlerin böyle maç yönetmesi bizi çok üzüyor. Kesinlikle bunun arkasında art niyet arıyorum. O yüzden bu maç incelensin. Oyuncularımın emeklerine sağlık. Allah onların emeklerini hakemlere karşı zayi etmedi" diyerek sözlerini noktaladı.