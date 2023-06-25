Servet Çetin'den Sivasspor iddialarına yanıt!
Adı Süper Lig ekibi Sivasspor ile anılan teknik direktör Servet Çetin, iddialara yanıt verdi. Çetin, "Sivasspor yönetimiyle görüştük. Henüz netleşen bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Sivasspor'da teknik direktör arayışları sürüyor.
Son olarak Çalımbay'ın yardımcılığını yapan Servet Çetin'in Sivasspor ile anlaştığı öne sürülmüştü.
Servet Çetin, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Sivasspor yönetimiyle görüştük. Henüz netleşen bir şey yok" ifadelerini kullandı.
RIZA ÇALIMBAY'IN EKİBİNDEN AYRILDI
Türk futbolunun iz bırakan isimleri arasında yer alan Servet Çetin, önceki günlerde Rıza Çalımbay'ın ekibinden ayrıldığını ve yoluna teknik direktör olarak devam edeceğini açıklamıştı.
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