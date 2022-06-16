Servet Yardımcı: 'Türk futboluna destek vermeye devam edeceğim'

16 Haziran 2022 Perşembe, 12:49

TFF Başkanı Servet Yardımcı, görev yaptıkları dönemde kulüplerle sağlıklı ilişkiler kurarak sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Ankara'da düzenlenen TFF Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuşan Servet Yardımcı, UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste aldığı 4 galibiyet nedeniyle A Milli Takım'ı kutladı ve Almanya'da yapılacak EURO 2024'te başarı diledi.

FIFA ve UEFA ile kurulan iyi ilişkiler sonucunda Türkiye'nin önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını dile getiren Yardımcı, "2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi finali ülkemizde düzenlenecek. Cumhuriyet'imizin 100. yılında büyük gurur yaşayacağız" diye konuştu.

TFF Başkanı olarak 74 gün boyunca zor süreçte görev yaptığını dile getiren Yardımcı, "Yeni dönemde, UEFA'daki görevlerime, eskiden olduğu gibi en iyi şekilde devam edeceğim. Türk futboluna UEFA ve FIFA'da destek vermeyi bütün gayretimle sürdüreceğim" dedi.

SORUNLARA DİKKAT ÇEKTİ

UEFA ve FIFA ile ilişkileri geliştirerek çok önemli organizasyonları Türkiye'ye getirmeyi başardıklarını ifade eden Yardımcı, şöyle devam etti:

"2019 yılında İstanbul'da yapılan UEFA Süper Kupası'nın ardından 10 Haziran 2023 tarihinde oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin Cumhuriyetimizin 100. yılında İstanbul'a alınmasının gururunu yaşıyoruz. Yıllardır Monako'da yapılan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grup kura çekimleri ilk defa geçen yıl Ağustos ayında İstanbul'da gerçekleştirildi. Başarıyla düzenlenen organizasyondan sonra bu yıl da İstanbul, kura çekimlerine ev sahipliği yapacak. Avrupa'da en önemli 96 kulübün başkan, yönetici ve teknik direktörleri ile birlikte ödül alacak dünya yıldızları da aramızda olacak. Bunun yanında, Avrupa'da sorunları olan ve destek bekleyen tüm kulüplerimizin, hem UEFA'da hem FIFA'da yanlarında olup, bu problemlerini çözmek için bizzat gayret sarf ettim."

Futbolun temel unsurunun, temel paydaşının kulüpler olduğunu vurgulayan Yardımcı, "TFF sağlıklı bir organizasyon yapmakla yükümlüdür. TFF yönetimlerinin elbette hataları olmuştur. Fakat önemli olan TFF ile kulüplerimizin sağlıklı ve samimi ortam oluşturarak Türk futbolunun sorunlarını beraberce çözüme kavuşturmasıdır. Devamlı kullandığımız kelimeleri bir hatırlayalım; 'Futbolun marka değeri', 'Yayın ihalesi', 'Topun oyunda kalma süresi', 'Hakemi aldatmaya yönelik hareket', 'Maçın sonucuna etki eden hata', 'Yanlış transfer', 'Güvenilmeyen kurullar', 'Ligi manipüle etmek', 'Rakibe yönelik çirkin ve küfürlü tezahürat'. Bunun gibi zihnimizde yer edinen bütün kelimelerin ve sorunların futbolumuzdan mümkün olduğunca hızlı şekilde uzaklaşmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

TÜM KULÜPLER İÇİN ORTAK ÇÖZÜM

Türk hakemlik sistemi için başlatılan çalışmanın ilk aşamasının, bu ay içerisinde sunulacak raporla tamamlanacağına dikkati çeken Yardımcı, "Bu rapor ışığında, Sayın David Elleray'in görüşleri de alınarak, hızlıca adımlar atılması en büyük temennimdir. Umarım Türk hakemlik sistemi tıpkı Avrupa'nın önemli futbol ülkelerinde olduğu gibi çağdaş, sağlıklı, şeffaf ve güvenilir bir yapıya kavuşur" ifadelerini kullandı.

Pandeminin dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de derinden etkilediğini vurgulayan Yardımcı, "UEFA, Finansal Fair Play kriterlerini gevşetmiş olsa bile bizim gerek UEFA, gerek uluslararası finansal kuruluşlarla bir araya gelerek tüm kulüplerimiz için ortak bir çözüm platformu oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Yardımcı, "Futbolun bir neferi olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev aldığım ilk günkü heyecanla ve Türk futboluna hizmet etmenin gururu ile huzurlarınızdan ayrılıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Servet Yardımcı'nın konuşmasının ardından yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim raporu ibra edildi, TFF'nin bütçesi onaylandı.