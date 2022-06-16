TFF Genel Kurulu'nda Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olduğu duyuruldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlık seçimine Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak gireceği açıklandı.
TFF Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu toplantısı devam ediyor.
TFF'de adaylık için yeterli imzayı toplayan Mehmet Büyükekşi, seçime tek aday olarak girecek.
Ankara'da düzenlenen genel kurulda, divan başkanı Murat Sancak, adaylık başvurusu yapan 9 isimden sadece Mehmet Büyükekşi'nin yeterli imzaya ulaştığını duyurdu.
Sancak; Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın'ın ise yeterli imzayı toplayamamaları nedeniyle aday olamadıklarını aktardı.
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