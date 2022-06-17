Eski Beşiktaşlı kaleci Loris Karius, Lazio yolunda!
Bir dönem Süper Lig ekibi Beşiktaş forması giyen Alman kaleci Loris Karius'un İtalyan kulüp Lazio'nun gündeminde yer aldığı öne sürüldü.
Eski Beşiktaşlı kaleci Loris Karius için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan basınına göre, transfer çalışmalarını sürdüren Lazio'nun, Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılacağı açıklanan Loris Karius'u transfer etmek istediği belirtildi.
Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri bu transferde çok istekli olsa da Karius'un Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı yaptığı hatalarla kupanın kaybedilmesi, İtalyan yöneticileri düşündürdüğü belirtildi.
Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve son olarak Union Berlin'e kiralanan tecrübeli file bekçisinin Liverpool ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.
JUAN MATA DA GÜNDEMDE!
Lazio'nun ayrıca, Manchester United forması giyen tecrübeli on numara Juan Mata'yı da gündemine aldığı kaydedildi.
Manchester United ile olan sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki oyuncunun bir süre daha Avrupa'da devam etmek istemesi Lazio'nun elini güçlendirse de Suudi kulüplerinin de radarındaki Juan Mata'nın son kararını henüz vermediği ifade edildi.
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