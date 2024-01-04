Sevilla - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sevilla, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında kendi sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2024 - 11:31
Sevilla - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 19. hafta heyecanı yaşanıyor.

Quique Sánchez Flores yönetimindeki Sevilla, kendi sahasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

SEVİLLA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:15'te başlayacak.

SEVİLLA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jose Maria Sanchez Martinez'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Sevilla, ligde oynadığı son maçta Atletico Madrid deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.

Athletic Bilbao ise kendi sahasında ağırladığı Las Palmas'ı 1-0 mağlup etmişti.


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