Sevilla - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sevilla, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında kendi sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:15'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 19. hafta heyecanı yaşanıyor.
Quique Sánchez Flores yönetimindeki Sevilla, kendi sahasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.
SEVİLLA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA?
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:15'te başlayacak.
SEVİLLA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Maria Sanchez Martinez'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Sevilla, ligde oynadığı son maçta Atletico Madrid deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
Athletic Bilbao ise kendi sahasında ağırladığı Las Palmas'ı 1-0 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hukuksuzlukta ısrar!
- Ülkü Ocakları ‘geçinemiyoruz’ diyen öğrencilere saldırdı
- 'Fon vurgunu'nda yeni gelişme
- Bakan Yardımcısı fena yakalandı!
- Ya bakan ya başkan yalan söylüyor
- Yerel seçim öncesi kritik hamle
- İran'da peş peşe patlamalar
- Canlı yayına belinde silahla çıktı
- Dünyanın en pahalı semtleri: Türkiye'den bir yer listede
- 'Rezerv alan' Şişli'yi de vurdu