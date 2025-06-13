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Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda çocuklarla bir araya geldi

Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda çocuklarla bir araya geldi

13.06.2025 14:44:00
Güncellenme:
AA
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Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda çocuklarla bir araya geldi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Bir Forma Benden Sana Kardeşim" etkinliğinde çocuklarla bir araya gelerek forma hediye etti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, "Bir Forma Benden Sana Kardeşim" etkinliği için çocuklarla bir araya geldi.


Tüpraş Stadı'nda, İstanbul Ticaret Odası (İTO) BJK Kongre Üyeleri, 1903 Süleyman Seba BJK Dostluk Grubu, BJK Kongre Üyeleri Dostluk Grubu ve Perpa Kartalları Beşiktaşlılar Platformu tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, "Bir Forma Benden Sana Kardeşim" kampanyası kapsamında, üyelerin katkılarıyla temin edilen Beşiktaş formaları İstanbul'un farklı okullarından gelen yaklaşık 250 çocuğa hediye edildi.


Stadyum ve müze turlarının ardından sahaya çıkarılan çocuklar, burada fotoğraf çektirdikten sonra Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'yla bir araya geldi. Çocuklar, Adalı'dan imza almak ve fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.


Organizasyonla ilgili basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Serdal Adalı, kendisine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle çok mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:


"Benim için bugün ayrı bir mutluluk oldu. İTO Derneğimize ve gruplara, bizi çocuklarla bir araya getirdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu formanın ayrı bir anlamı var. Siyah ve beyaz renklerinin haricinde Beşiktaş forması dürüstlüğü, cesareti simgeler, saygıyı belirtir. Çocuklarla birlikte olduğum için çok mutluyum. Ben onların abileriyim. İlgi göstermeleri gayet doğal. Ben de onları çok seviyorum. Çocuklarımız bizim her zaman önceliğimiz ve kıymetlilerimiz. Burada oldukları için de çok mutluyum."


İlgili Konular: #beşiktaş #serdal adalı #Tüpraş Stadyumu

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