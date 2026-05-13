Sevilla'dan Villarreal karşısında nefes kesen geri dönüş!

13.05.2026 22:59:00
Cumhuriyet Spor
İspanya La Liga'da Sevilla, Villarreal'i deplasmanda 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

İspanya La Liga 36. hafta maçında Villarreal, sahasında Sevilla'yı ağırladı. Sevilla, Villarreal karşısında 2-0'dan geri dönerek maçı 3-2 kazandı.

Villarreal, 13. dakikada Gerard Moreno ve 20. dakikada Georges Mikautadze'nin golleriyle Sevilla karşısında 2-0'ı buldu.

Sevilla, 36. dakikada Oso ve 45. dakikada Kike Salas'ın golleriyle soyunma odasına 2-2 ile gitti.

Sevilla, 72. dakikada Akor Adams'ın golüyle Villarreal'i deplasmanda 3-2 mağlup etti.

İspanya La Liga'da bu sezon ligde kalma mücadelesi veren Sevilla, bu galibiyetle birlikte üst üste 3. kez kazandı ve puanını 43'e yükseltti. Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Villarreal ise 5 maç sonra kaybetti ve 69 puanda kaldı.

Sevilla, ligdeki bir sonraki maçında sahasında Real Madrid'i ağırlayacak. Villarreal, Rayo Vallecano deplasmanına gidecek.

