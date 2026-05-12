Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adı Real Madrid ile anılıyordu: Jose Mourinho'dan sözleşme sorusuna dikkat çeken yanıt

Adı Real Madrid ile anılıyordu: Jose Mourinho'dan sözleşme sorusuna dikkat çeken yanıt

12.05.2026 12:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Adı Real Madrid ile anılıyordu: Jose Mourinho'dan sözleşme sorusuna dikkat çeken yanıt

Adı İspanya La Liga ekibi Real Madrid ile anılan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz temsilcisindeki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, geleceğiyle ilgili çarpıcı sözlere imza attı.

"SÖZLEŞME UZATMAYACAĞIM"

Real Madrid ile adı geçen Mourinho, Benfica ile sözleşme uzatmayacağını söyledi.

Mourinho, "Mart ayında Benfica'da kalmak istediğinizi ve sözleşmenize saygı duyduğunuzu, ayrıca kulüp size sözleşme uzatma teklif ederse bunu tereddütsüz imzalayacağınızı söylemiştiniz. Yaşanan olayların ardından sözleşme uzatma teklifi gelirse kabul eder misiniz?" sorusunun ardından, "Hayır" yanıtını verdi.

Bu yanıtına açıklık getiren Jose Mourinho, "Mart ayında söylediklerim, Mart ayında söylendi. Geleceğimle ilgili sorulara pazartesi günü yanıt verebileceğim" diye konuştu.

BENFICA İLE SÖZLEŞMESİ

Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, ligde sezonun son maçına cumartesi günü çıkacak.

Real Madrid ile adı geçen Mourinho'nun, Benfica ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor ancak sözleşmede fesih maddesi de yer alıyor.

2025-26 sezonunun son maçını takip eden 10 gün içinde hem Benfica hem de Mourinho'nun sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.

İlgili Konular: #real madrid #Benfica #jose mourinho #Sözleşme

İlgili Haberler

İlk görüşme gerçekleşti: Jose Mourinho geri dönüyor
İlk görüşme gerçekleşti: Jose Mourinho geri dönüyor Benfica'yı çalıştıran Jose Mourinho'nun, Real Madrid yönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından İspanyol devine geri dönmeye yakın olduğu iddia edildi.
Portekiz basını duyurdu: Mourinho'nun yeni sezondaki transfer hedefi Süper Lig'den
Portekiz basını duyurdu: Mourinho'nun yeni sezondaki transfer hedefi Süper Lig'den Jose Mourinho yönetimindeki Benfica'da sezon sonunda forvetler Vangelis Pavlidis ve Franjo Ivanovic'le yollar ayrılabilir. Portekiz ekibinin, 2 futbolcunun veda ihtimaline karşı transfer listesine Trabzonspor forması giyen Felipe Augusto'yu eklediği iddia edildi.
İspanyol basınından flaş iddia: Real Madrid'de Jose Mourinho gelişmesi!
İspanyol basınından flaş iddia: Real Madrid'de Jose Mourinho gelişmesi! Sezon sonunda Alvaro Arbeloa ile yollarını ayırması beklenen Real Madrid'in teknik direktörlük görevi Jose Mourinho'yu istediği iddia edildi.