Wanda Nara'nın Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'yi evden kovduğu iddia edildi
Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den (PSG) kiralık olarak transfer ettiği Mauro Icardi'nin, Arjantin'de eski eşi Wanda Nara tarafından evden kovulduğu iddia edildi.
Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'den (PSG) kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı takımın antrenmanında sakatlandığı ve tedavisine Arjantin'de devam edeceği duyurulan yıldız golcü, başka bir iddiayla gündeme geldi.
"EVDEN KOVULDU" İDDİASI
Arjantin basınından Tiempo'nun iddiasına göre Mauro Icardi, Arjantin'de Wanda Nara ile beraber kullandığı eve geldi. Wanda Nara, Icardi'nin Santa Barbara'da bulunan bu evde kalmasını istemedi. 29 yaşındaki yıldız futbolcu, Wanda Nara tarafından evden kovuldu.
El Trece TV'ye çıkan gazeteci Rodrigo Lussich, "Türk kaynaklarına göre Mauro Icardi bir sakatlık yaşadı ve tedavi olmak için Arjantin'e geldi. Bu Wanda Nara'nın yanına gelmek için icat edildi" demişti.
İtalya'da Inter'e transfer olan yıldız, Paris Saint-Germain'de kiralık olarak forma giydi. Daha sonra Fransız devinin bonservisini aldığı golcü oyuncu, bu sezonun başında Galatasaray'a kiralandı.
Video Haberler
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'lileri kızdıracak İmamoğlu yorumu
- İmamoğlu'ndan milyonlarca İstanbulluya çağrı
- İmamoğlu davasında dikkat çeken ayrıntı!
- Dış basın karar hakkında ne yazdı?
- 3 saatlik aranın perde arkası ortaya çıktı
- Rasim Ozan Kütahyalı Erdoğan'a yalvardı
- 'Bu kararı aldıran zat...'
- Bir İmamoğlu tepkisi de Abdullah Gül'den
- Fed faiz kararını açıkladı
- İmamoğlu davası ‘ahmak’tan ibaret değil