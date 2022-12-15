Wanda Nara'nın Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'yi evden kovduğu iddia edildi

15 Aralık 2022 Perşembe, 12:23

Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'den (PSG) kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı takımın antrenmanında sakatlandığı ve tedavisine Arjantin'de devam edeceği duyurulan yıldız golcü, başka bir iddiayla gündeme geldi.

"EVDEN KOVULDU" İDDİASI

Arjantin basınından Tiempo'nun iddiasına göre Mauro Icardi, Arjantin'de Wanda Nara ile beraber kullandığı eve geldi. Wanda Nara, Icardi'nin Santa Barbara'da bulunan bu evde kalmasını istemedi. 29 yaşındaki yıldız futbolcu, Wanda Nara tarafından evden kovuldu.

El Trece TV'ye çıkan gazeteci Rodrigo Lussich, "Türk kaynaklarına göre Mauro Icardi bir sakatlık yaşadı ve tedavi olmak için Arjantin'e geldi. Bu Wanda Nara'nın yanına gelmek için icat edildi" demişti.

İtalya'da Inter'e transfer olan yıldız, Paris Saint-Germain'de kiralık olarak forma giydi. Daha sonra Fransız devinin bonservisini aldığı golcü oyuncu, bu sezonun başında Galatasaray'a kiralandı.