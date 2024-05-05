Sevilla - Granada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sevilla, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında kendi sahasında Granada ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Quique Sánchez Flores yönetimindeki Sevilla, kendi sahasında José Ramón Sandoval'ın ekibi Granada ile karşı karşıya gelecek.
SEVİLLA - GRANADA MAÇI SAAT KAÇTA?
Ramón Sánchez Pizjuán Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
SEVİLLA - GRANADA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Mateo Busquets Ferrer'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Sevilla ligde oynadığı son maçta Real Betis deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Granada ise kendi sahasında ağırladığı Osasuna'yı 3-0 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Yıldırım 'Teşkilat'a veda ediyor
- Karayolunda çırılçıplak dolaştı!
- Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin ayrıntıları...
- 'Hayalet öğrenciler'
- Ezgi Apartmanı Davası’nda gergin duruşma
- Kantinden ip, annesinin getirdiği poşet…
- En dar görüşlü 5 burç: Bu burçlar adeta kapalı kutu
- 'Edanur' soruşturmasında gözaltılar
- Taylan'dan eski 'Apo' Settar Tanrıöğen'e gönderme
- İşte Erdoğan'ın telefonundaki tek uygulama!