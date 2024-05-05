Sevilla - Granada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sevilla, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında kendi sahasında Granada ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 13:30
Sevilla - Granada maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.

Quique Sánchez Flores yönetimindeki Sevilla, kendi sahasında José Ramón Sandoval'ın ekibi Granada ile karşı karşıya gelecek.

SEVİLLA - GRANADA MAÇI SAAT KAÇTA?

Ramón Sánchez Pizjuán Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

SEVİLLA - GRANADA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Mateo Busquets Ferrer'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Sevilla ligde oynadığı son maçta Real Betis deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Granada ise kendi sahasında ağırladığı Osasuna'yı 3-0 mağlup etmişti.


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