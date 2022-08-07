Sevilla, Isco'yu kadrosuna katıyor

07 Ağustos 2022 Pazar, 13:57

İspanya Ligi (La Liga) takımlarından Sevilla, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu Isco ile prensip anlaşmasına vardı.

İspanyol kulübü sosyal medya paylaşımında, "Isco ile sözleşme imzalamak için prensipte anlaşmaya vardık." duyurusunu yaptı.

30 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu, geçen sezon Real Madrid formasıyla 17 maçta forma giyerken 2 gol kaydetmişti.