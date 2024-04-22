Sevilla - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sevilla, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında kendi sahasında Mallorca ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:11
Sevilla - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor.

Quique Sánchez Flores yönetimindeki Sevilla, kendi sahasında Javier Aguirre'nin ekibi Mallorca ile karşı karşıya gelecek.

SEVİLLA - MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

SEVİLLA - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro José Hernández Hernández'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Sevilla ligde oynadığı son maçta Las Palmas deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Mallorca ise kendi sahasında ağırladığı Real Madrid'e 1-0 mağlup olmuştu.


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