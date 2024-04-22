Spor yazarları Galatasaray - Pendikspor maçını yorumladı: 'Icardi'den kendin pişir kendin ye'

Yayınlanma: 22.04.2024 - 08:40

Güncelleme: 22.04.2024 - 08:40

Galatasaray, Pendikspor maçından 4-1'lik galibiyet ile ayrıldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: 30’la 40 arası Galatasaray’ın maçta üstünlük kurma ve hatta fişi çekme sebebi, İcardi’nin santrfor rahatlığını bozup, derinde oyun kurucu rolüne bürünmesi.

Maçın ilk golünü o attı ama öncesinde pozisyonu orta sahadan hazırlayan da kendisiydi. İkinci golde de korneri kazandıran yine İcardi idi. Eğer yanlış hesaplamıyorsam, İcardi’nin Galatasaray’la iki sezonda 67 resmi maçta toplam 70 gol katkısı oldu (50 gol, 20 asist). Bu istatistik, Hagi seviyesi-Alex seviyesi. İcardi’nin Galatasaray’la 3 yıl daha kontratı olduğu ve enerjisini ekonomik kullanmayı çok iyi bildiği hesaba katılırsa, Arjantinli’nin beş senenin sonunda Türk futbolunda Hagi ya da Alex gibi müstesna bir yer edinmesi olası.

Hep söylerim, Türk futbolunda 90’lar Hagi’nin yıllarıydı. 2000’ler Alex’in. İcardi bu performans seviyesini korur ve Galatasaray’la mevcut kontratını tamamlarsa, 2020’leri de İcardi seneleri olarak anmamız hiç uzak bir ihtimal değil. (Hürriyet)

"RAHAT BİR MAÇ KAZANDI"

Erman Özgür: Konu Galatasaray olunca maç başlangıcında düşük tempo ile oynayarak yarım saatlik bir bölümde rakiplerine direnme şansı vermek gelenek gibi. Pendikspor da bir çok benzeri gibi yarım saatlik bölümde gol için boş alanlar buldu ama final paslarında beklenen kaliteyi gösteremedi.

Aslında daha kısa süre önce averajla şampiyonluk kaybetmiş Galatasaray için Pendikspor maçı önemli bir fırsattı ama çok da değerlendirilemedi. Mertens ve Kerem A. golüne rağmen Alparslan’ın golü geldi. Maç kazanılmasına rağmen attığından fazlasını kaçıran Galatasaray rahat bir maç daha kazandı ama avarejı daha fazla düzeltebilirdi. (Fanatik)

"ICARDI'DEN KENDİN PİŞİR KENDİN YE"

Levent Tüzemen: "Gündüzle gece gibi iki farklı G.Saray izledik. İlk yarı Pendik takımının oyununu aşamayan bir G.Saray vardı. Sahneye büyük golcü İcardi çıktı. Pikniklerde düzenlenen "Kendin pişir kendin ye" mangal partisi gibi orta sahadan aldığı topu atağa dönüştürdü. Pendik kalesine depar yaptı ve muhteşem bir vuruşla golü atıp kilidi kırdı. Ziyech'in kornerinde Abdülkerim'in kafa golünde öne doğru hamle yapıp Pendik savunmasının dengesini bozan İcardi'nin marifeti vardı." (Sabah)

"KÖTÜ GEÇEN DAKİKALARDA KALİTE ORTAYA ÇIKTI"

Halil Özer: "Pendikspor önünde maçın sadece üçte birinde etkili oynayan demiyorum, etkili oynamaya çalışan Galatasaray,zayıf rakibini buna rağmen rahat geçti.

Maçın ilk 34 dakikasına bakıyorsunuz,ortada hiçbir şey yok. Rakip kaleye gidemeyen, bol pas hatası yapan, tempoyu kuramayan Galatasaray, Pendikspor’un özellikle orta alanda yaptığı baskıyı bir türlü kıramadı.Pendik sezonun en çok konuşulan maçlarından biri olan Fenerbahçe karşılaşmasından farklı olarak daha açık bir futbol sergiledi. Bu da onlara Galatasaray’ın kötü futboluna rağmen pahalıya patladı.

İşte Galatasaray için kötü geçen dakikalar da kalite farkı ortaya çıktı. O ana kadar sahada olmayan Icardi, orta alanda kendi başlattığı atakta toplu buluştu ve ceza alanının dışından kadife yumuşaklığı ile topu köşeye bıraktı. Tam bir büyük takım ve büyük futbolcu özelliği oldu bu dakika. Ondan sonra da işler kolaylaştı. Pendikspor’un gardı iyice düştü." (Milliyet)