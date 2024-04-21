Dries Mertens'ten sözleşme açıklaması: Galatasaray'da devam edecek mi?

Yayınlanma: 21.04.2024 - 21:55

Güncelleme: 21.04.2024 - 21:55

Galatasaray'la sözleşmesi sona erecek Dries Mertens, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Pendikspor maçı sonrası konuşan Dries Mertens "İyi bir maçtı. İyi oynadık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor lige. Tezahüratlar kendimi çok özel hissettiriyor. Galatasaray'da devam etmek istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Bilmiyoruz ne olacağını. Ailem de ben de Galatasaray'da çok mutluyuz" dedi.

36 yaşındaki Belçikalı yıldızı ayrıca "Galatasaray'da çok mutluyum, oğlu Ciro da çok mutluyum. Okan Hoca ile ilişkim çok iyi. Futbolu çok iyi biliyor. İyi bir şekilde yönlendiriyor beni" ifadelerini kullandı.