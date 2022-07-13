Sevilla, Marcao'nun ardından Victor Nelsson'a kancayı taktı

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:20

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson için flaş bir iddia gündeme geldi.

Sevilla ile yakınlığıyla tanınan İspanyol basınından La Colina de Nervion'un haberine göre, Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla'nın sıradaki hedefi Victor Nelsson.

TEMASLARA BAŞLADI

İspanyol yetkilileri, geçtiğimiz sezon Marcao ile iyi bir uyum yakalayan genç stoperi transfer etmek için Galatasaray ile temaslara başladı.

Öte yandan Sevilla'nın henüz ne oyuncuyla ne de Galatasaray ile transfer için anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon hem ligde hem de Avrupa'da uyum içinde oynayan ve savunmada güven veren iki oyuncu Avrupa'da birçok kulübün radarına girmişti. İspanyol kulübünün ilerleyen günlerde Nelsson için de resmi adımları atması bekleniyor.