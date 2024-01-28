Sevilla - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sevilla, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında kendi sahasında Osasuna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İspanya La Liga'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
Quique Sánchez Flores yönetimindeki Sevilla, kendi sahasında Jagoba Arrasate'nin ekibi Osasuna ile karşı karşıya gelecek.
SEVİLLA - OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
SEVİLLA - OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Guillermo Cuadra Fernández'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Sevilla, ligde oynadığı son maçta Girona deplasmanından 5-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
Osasuna ise kendi sahasında ağırladığı Getafe'yi 3-2 mağlup etmişti.
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