Sevilla - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sevilla, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında sahasında PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor.
Diego Alonso yönetimindeki Sevilla, sahasında Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek.
SEVİLLA - PSV EİNDHOVEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
SEVİLLA - PSV EİNDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
Sevilla, turnuvadaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Arsenal'e 2-0 mağlup olmuştu.
PSV Eindhoven ise sahasında karşılaştığı Lens'i 1-0 mağlup etmişti.
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