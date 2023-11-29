Sevilla - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sevilla, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında sahasında PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2023 - 10:24
Sevilla - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor.

Diego Alonso yönetimindeki Sevilla, sahasında Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek.

SEVİLLA - PSV EİNDHOVEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

SEVİLLA - PSV EİNDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.

Sevilla, turnuvadaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Arsenal'e 2-0 mağlup olmuştu.

PSV Eindhoven ise sahasında karşılaştığı Lens'i 1-0 mağlup etmişti. 


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