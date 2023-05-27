Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 37. haftasında deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da 37. hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Jose Luis Mendilibar'ın takımı Sevilla ile karşılaşacak.
SEVILLA - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Ramón Sánchez Pizjuán Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20:00'de başlayacak.
SEVILLA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Cesar Soto Grado'nun yöneteceği mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Real Madrid ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etmişti.
Sevilla ise Elche deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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