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Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 37. haftasında deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2023 - 12:08
Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 37. hafta heyecanı yaşanıyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Jose Luis Mendilibar'ın takımı Sevilla ile karşılaşacak.

SEVILLA - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Ramón Sánchez Pizjuán Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20:00'de başlayacak.

SEVILLA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Cesar Soto Grado'nun yöneteceği mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Real Madrid ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etmişti.

Sevilla ise Elche deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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