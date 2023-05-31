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Sevilla - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanyol Sevilla, UEFA Avrupa Ligi final müsabakasında İtalyan Roma ile karşılaşacak. Zorlu final maçı TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 10:13
Sevilla - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor.

Jose Luis Mendilibar yönetimindeki Sevilla, Jose Mourinho'nun takımı Roma ile kupa için kozlarını paylaşacak.

SEVILLA - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Macarsitan'ın başkenti Budapeşte'de yer alan Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

SEVILLA - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma TV 8 kanalından naklen yayımlanacak.

Sevilla, yarı finalde karşılaştığı Juventus'u iki maç sonunda 3-2 mağlup ederek finale yükselmişti.

Roma ise Bayer Leverkusen'i toplamda 1-0 mağlup ederek finale çıkmıştı.


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