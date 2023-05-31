Sevilla - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanyol Sevilla, UEFA Avrupa Ligi final müsabakasında İtalyan Roma ile karşılaşacak. Zorlu final maçı TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor.
Jose Luis Mendilibar yönetimindeki Sevilla, Jose Mourinho'nun takımı Roma ile kupa için kozlarını paylaşacak.
SEVILLA - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
Macarsitan'ın başkenti Budapeşte'de yer alan Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
SEVILLA - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma TV 8 kanalından naklen yayımlanacak.
Sevilla, yarı finalde karşılaştığı Juventus'u iki maç sonunda 3-2 mağlup ederek finale yükselmişti.
Roma ise Bayer Leverkusen'i toplamda 1-0 mağlup ederek finale çıkmıştı.
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