UEFA Avrupa Ligi finalinin değeri belli oldu

Yayınlanma: 30.05.2023 - 11:39

Güncelleme: 30.05.2023 - 11:39

UEFA Avrupa Ligi finalinde İspanya'nın Sevilla ile İtalya'nın Roma temsilcisi kozlarını paylaşacak.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Roma'nın tahmini piyasa değeri 316,3 milyon, Sevilla'nın ise 209 milyon Euro oldu.

İngiliz Tammy Abraham 45 milyon Euro ile Roma'nın, Faslı Youssef En-Nesyri 15 milyon Euro ile Sevilla'nın en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.

Roma'da en değerli 5 ismin tahmini piyasa değerleri şöyle:

Tammy Abraham (45 milyon Euro)

Lorenzo Pellegrini (35 milyon Euro)

Paulo Dybala (30 milyon Euro)

Roger Ibanez (30 milyon Euro)

Bryan Cristante (20 milyon Euro)

Sevilla'da ise en değerli 5 futbolcunun tahmini piyasa değeri:

Youssef En-Nesyri (15 milyon Euro)

Marcos Acuna (12 milyon Euro)

Lucas Ocampos (12 milyon Euro)

Bono (12 milyon Euro)

Alex Telles (12 milyon Euro)