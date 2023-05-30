Galatasaray'dan UEFA Şampiyonlar Ligi mesajı!
Süper Lig'de 23. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.
Galatasaray, Süper Lig'de 23. kez mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmzılı ekip, ligi en tepede tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.
Galatasaray, Avrupa macerasına hazırlanırken sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne mesaj yolladı.
Yetmez bize bir kupa, hedef artık Avrupa! ????#ŞampiyonGalatasaray pic.twitter.com/NMNJuEP3E7— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 30, 2023
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