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Galatasaray'dan UEFA Şampiyonlar Ligi mesajı!

Süper Lig'de 23. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 22:37
Galatasaray'dan UEFA Şampiyonlar Ligi mesajı!
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Galatasaray, Süper Lig'de 23. kez mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmzılı ekip, ligi en tepede tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Galatasaray, Avrupa macerasına hazırlanırken sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne mesaj yolladı.


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