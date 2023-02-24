Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Fenerbahçe'de beğendiği üç ismi açıkladı

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 17:17

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 17:22

UEFA Avrupa Ligi'nde B grubunu lider bitirerek son 16 turuna kalan Fenerbahçe, İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşti. İki takım arasındaki ilk maç 9 Mart'ta İspanya'da, rövanş mücadelesi ise 16 Mart'ta Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Monchi

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, eşleşmeyi şöyle yorumladı:

Altay Bayındır

"Yaşanan depremden dolayı başsağlığı diliyorum. Türkiye zor günlerden geçiyor. Bu tür maçlar için tecrübeli oyuncuları var. Rövanş maçlarının Sevilla'nın sahasında olmasını tercih ederim ama deplasmanda sonuç almaya çalışacağız. Umarım Rekik ve Balde, Fenerbahçe maçına yetişir. İlk maçtan iyi sonuç almak istiyoruz. Fenerbahçe'nin tanınmış futbolcuları var. Macar stoper Attila Szalai'ye sahipler ve Batshuayi de takımlarında oynuyor. Ayrıca ünlü bir kalecileri var. Altay Bayındır Türk futbolunun en iyi kalecilerinden biri."

Attila Szalai

Sevilla Başkan Yardımcısı Jose Maria del Nido Carrasco ise 2008'de oynanan Şampiyonlar Ligi'ni hatırlattı:

"Fenerbahçe, Avrupa'da geleneği olan harika bir takım ve stadyumlarında çok tutkulu taraftarları oluyor. Birkaç yıl önce bizi elemişlerdi. Fenerbahçe bu yıl Avrupa'da kaybetmedi, harika bir hocaları ve iki iyi forvetleri var. Liglerinde ikinci sıradalar ve genel olarak yenmesi zor bir rakip olacaklar."

Michy Batshuayi