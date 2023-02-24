Son dakika... Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla oldu

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 14:15

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 14:32

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselen temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu. Sarı-lacivertli temsilcimiz kura çekimine seri başı olarak katıldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti. İlk maç 9 Mart'ta Sevilla'da, rövanş ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynanacak. Tur atlayan takım çeyrek finale yükselecek.

FENERBAHÇE, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SEVİLLA'YI ELEMİŞTİ!

Fenerbahçe ve Sevilla, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda eşleşmiş, temsilcimiz İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

SERİ BAŞI TAKIMLAR:

Fenerbahçe

Arsenal

Ferencvaros

Feyenoord

Freiburg

Real Betis

Real Sociedad

Union SG

PLAY-OFF'TAN GELEN TAKIMLAR:

Juventus

Leverkusen

Manchester United

Roma

Sevilla

Shakhtar

Sporting Lizbon

Union Berlin

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 9 Mart 2023, rövanş karşılaşmaları ise 16 Mart 2023 tarihinde oynanacak. Turu geçen 8 takım 13-20 Nisan tarihlerinde çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Eşleşmeler şu şekilde:

Union Berlin - Union SG

Sevilla - Fenerbahçe

Juventus - Freiburg

Leverkusen - Ferencvaros

Sporting - Arsenal

Manchester United - Real Betis

Roma - Real Sociedad

Shakhtar - Feyenoord