Son dakika... Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine temsilcimiz Fenerbahçe de seri başı olarak katıldı. Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselen temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu. Sarı-lacivertli temsilcimiz kura çekimine seri başı olarak katıldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti. İlk maç 9 Mart'ta Sevilla'da, rövanş ise 16 Mart'ta İstanbul'da oynanacak. Tur atlayan takım çeyrek finale yükselecek.
FENERBAHÇE, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SEVİLLA'YI ELEMİŞTİ!
Fenerbahçe ve Sevilla, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda eşleşmiş, temsilcimiz İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.
SERİ BAŞI TAKIMLAR:
- Fenerbahçe
- Arsenal
- Ferencvaros
- Feyenoord
- Freiburg
- Real Betis
- Real Sociedad
- Union SG
PLAY-OFF'TAN GELEN TAKIMLAR:
- Juventus
- Leverkusen
- Manchester United
- Roma
- Sevilla
- Shakhtar
- Sporting Lizbon
- Union Berlin
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 9 Mart 2023, rövanş karşılaşmaları ise 16 Mart 2023 tarihinde oynanacak. Turu geçen 8 takım 13-20 Nisan tarihlerinde çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.
Eşleşmeler şu şekilde:
Union Berlin - Union SG
Sevilla - Fenerbahçe
Juventus - Freiburg
Leverkusen - Ferencvaros
Sporting - Arsenal
Manchester United - Real Betis
Roma - Real Sociedad
Shakhtar - Feyenoord
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