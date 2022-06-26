Sevilla ve Zenit teklif yaptı, G.Saray’ın beklentisi 17-18 milyon Avro bonservis geliri

26 Haziran 2022 Pazar, 07:00

26 yaşındaki oyuncu için İspanyol kulübü Sevilla ve Rusya temsilcisi Zenit, resmi olarak Sarı-Kırmızılıların kapısını çaldı. Sevilla’nın bazı bonuslarla birlikte Galatasaray’a 15 milyon Avro bonservis ödemeyi teklif ettiği öğrenildi. Zenit’in yetkilendirdiği iki menajer ise cuma günü Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur’la Nef Stadı’nda görüştü. Rus ekibi, Marcao için Sarı-Kırmızılılara 12 milyon Avro önerdi. Zenit, bu rakamın 5 milyon Avro’sunu peşin, kalanını taksitlerle ödemeyi teklif etti. Rusya kulübü, henüz Marcao ve menajeriyle temas kurmadı. Galatasaray yönetimi, 17-18 milyon Avro’nun altında bir rakama Marcao’yu satmayı düşünmüyor. Brezilyalı stoperin ise Sevilla’ya gitmeyi istediği bildirildi.



ABDÜLKERİM İMZALADI



Sarı-Kırmızılılar, Konyaspor’dan transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Önceki gece İstanbul’a gelen ve dün sağlık kontrolünden geçen 27 yaşındaki stoper, G.Saray’dan yıllık 17 milyon TL garanti para alacak. Cim-Bom, Konyaspor’a 2.8 milyon Avro ve 500 bin Avro’luk bonservisi taksitler halinde ödeyecek.

CENK ERGÜN DÖNDÜ

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, İtalya ve Portekiz’de yaptığı ilk etap transfer görüşmelerini tamamlayıp gece İstanbul’a döndü. Ergün’ün öne çıkan transfer görüşmeleri, Kaan Ayhan ve Mert Müldür için Sassuolo ile Joao Mario için de Benfica’yla oldu. Listedeki birkaç oyuncu konusunda daha temaslarda bulunan Ergün, raporunu başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk’a sunacak.



