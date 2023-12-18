Diego Alonso ile yollar ayrılmıştı: Sevilla yeni hocasını resmen açıkladı!

Yayınlanma: 18.12.2023 - 19:14

Güncelleme: 18.12.2023 - 19:14

İspanya La Liga'da Sevilla, kötü gidişatın ardından teknik direktör Diego Alonso ile yollarını ayırmıştı.

Sevilla, Şampiyonlar Ligi grubunda son sırada yer alarak Avrupa'ya veda etmişti.

La Liga ekibi, teknik direktörlük görevine son olarak Getafe'yi çalıştıran Quique Sanchez Flores'i getirdi.

QUIQUE SANCHEZ FLORES KİMDİR?



5 Şubat 1965 tarihinde İspanya'da doğan Flores, futbolculuk kariyerine Valencia CF'de başlamış ve ardından Real Madrid'e transfer olmuştur. Futbolculuk kariyerinin yanı sıra, teknik direktörlük kariyerinde de başarılar elde etmiştir.

Quique Sánchez Flores'in teknik direktörlük kariyerindeki önemli durağı, La Liga'da başarılar elde ettiği Atlético Madrid'dir. 2009-2010 sezonunda Atlético Madrid'i UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon yaparak büyük bir başarıya imza atmıştır. Ayrıca İngiltere Premier Lig takımlarından Watford'da görev yapmıştır. Flores, İspanya'da ise Espanyol ve Getafe'de teknik direktörlük görevini üstlenmiştir.