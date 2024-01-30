Spor yazarları Trabzonspor - Kasımpaşa maçını değerlendirdi: 'Başarısızlıkta tarih yazmaya başladı'

Yayınlanma: 30.01.2024 - 09:23

Güncelleme: 30.01.2024 - 09:24

Trabzonspor, sahsında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

İskender Günen: ''Görünen o ki büyük takım olma refleksini yitirmiş, kazanma azmi, coşkusu olmayan ve sorumluluk almaktan çekinen bir takım var. İlk yarıdaki Visca ve maç süresince Enis Destan'dan başka vasatı zorlayan bir oyuncu yoktu. Sakatlıklar ve eksiklikler önemli ama 1-0 öne geçtiğiniz bir maçta, ikinci yarıdaki görüntü; yakışan bir durum değil. Haftalardır süren bu olumsuzluklardan çıkabilmek, şu an Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumu düşündüğümüzde hiç de kolay gözükmüyor. İki yıl önce şampiyon olmuş bir takımın bugün geldiği nokta sorgulanmalıdır.'' (Sabah)

'PLAN HAZIRLIĞI DA YOKTU'

Reha Kapsal: ''Trabzonspor kendi gibi formsuz olan Kasımpaşa'yı ağırlarken rakibin teknik direktörü cezalı olduğu için kulübede değildi. Bir de iki tane 17 yaşında geleceği olan ama çaylak ve hata yapabilecek Kasımpaşa'ya karşı bu bölgeyi bile zorlamadılar. Saha içinde herhangi bir plan hazırlığı da yoktu. Hem oyuncu kalitesi hem de kırılgan yapısına rağmen Kasımpaşa gibi bir takıma böyle kötü oynamak ve mağlup olmak Trabzonspor açısından oyununun gelişmediğini gösteriyor. Gelinen noktada 3 haftadır oyun da olmadığı gibi artık skor da yok. Gelinen noktanın en büyük nedeni, oyun olmadığı halde bazı maçların kazanılması, eksiklerin halının altına süpürülüp yok sayılması ve bunların gözardı edilmesidir.'' (Sabah)

'BAŞARISIZLIKTA TARİH YAZMAYA BAŞLADI'

Zeki Uzundurukan: ''Haftalardır Trabzonspor'un kötü futbolunu yazıp duruyorum. Ben yazmaya utanır oldum; ya Trabzonsporlu futbolcular! Sahada adeta yürüyen bir takım var. Trabzonspor, kaybetmeyi kabullenen, yenilgiye en ufak bir reaksiyon göstermeyen futbolcular topluluğuna dönüştü. Dün Papara Park tribünlerine gelen az sayıda bordo-mavili taraftarlar, takımlarını ateşlemek, moral vermek yerine protesto ederek iyice bitirdiler. Gerçek taraftar, takımına kötü günde destek veren, sahip çıkan taraftardır. Abdullah Avcı kenarda biçare! O da artık bu takımdan umudunu kesmiş. Dağılmış durumda… Bu takım nasıl toparlanacak, bu takım nasıl Trabzonspor gibi oynayacak? Bir bilen varsa söylesin bana! Takımın hangi mevkisine baksanız, tel tel dökülüyor! Yenilgiye mazeret üretmek moda haline geldi. Tamam eksik kadro ile mücadele ediyorsunuz da sahaya 11 kişi çıkıyorsunuz! Başarısızlıkta tarih yazmaya başladı Trabzonspor! Bu kabul edilebilir bir durum değil!'' (Fotomaç)

'HESAP VERMELİ'

Cemal Ersen: ''Trabzonspor için ligdeki önemli virajlardan biriydi Kasımpaşa maçı. Durumun ciddiyetini anlatmak için söylüyorum; son üç haftada kaybedilen puan sekiz. Veya kazanılan bir puan. Kalesinde 7 gol görmüş, karşılığında sadece iki gol atabilmiş bir takımdan söz ediyorum. Dün akşam bu kötü verilere yenileri eklendi. Durum daha vahim oldu. Kimse kusura bakmasın ve kullandığım tabire kızmasın, bunun adı rezilliktir. Trabzonspor’un aciz duruma düşmesine sebep olan kimler ise, hesap vermeli ve sonlanmalı. Kimsenin Trabzonspor’u sıradan kılmaya hakkı yok. Suçlu ayağa kalkmalı ve hesap vermeli. Özür dilemek yetmez.'' (Milliyet)