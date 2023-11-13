Seyirciler ile tartışan güreşçi İsmail Balaban, basın mensubuna görüntüleri sildirdi!

Yayınlanma: 13.11.2023 - 11:46

Güncelleme: 13.11.2023 - 11:59

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen yağlı güreşlerin finalinde, Mustafa Batu ile İsmail Balaban karşılaştı. Rakibine sinirlenen ve güreşten çekilen, ardından seyircilerle de tartışan Balaban, görüntüsünü çeken basın mensubuna ise görüntüleri sildirdi.

Fethiye Belediyesi tarafından Karaçulha Mahallesi'ndeki Kovanlık mevkisinde, 'Ramazan Çatal' anısına, bu yıl ilki gerçekleştirilen yağlı güreşler yoğun ilgi gördü. Kıran kırana geçen güreşlerin finalinde, Mustafa Batu ile Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlarından İsmail Balaban karşılaştı.

GÖRÜNTÜLERİ SİLDİRDİ

Nefeslerin kesildiği güreşte rakibine sinirlenen İsmail Balaban, rakibinin elini kaldırarak güreşten çekildi. Sahadan ayrılırken kendisine tepki gösteren seyircilere yönelen Balaban, bir süre seyircilerle tartıştı.

Ardından güreşçi Balaban, "Şu telefonları siler misiniz" diyerek tartışmanın görüntülerini çeken muhabir Emrullah Gök'ün yeleğini tutup, görüntüleri silmesini istedi. Balaban'ın takım arkadaşlarının da gelmesiyle görüntüleri sildirdi.