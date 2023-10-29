Kim Milyoner Olmak İster'de şampiyonlar sahne alıyor... Milli güreşçi Taha Akgül yarıştı!

Yayınlanma: 29.10.2023 - 23:00

Güncelleme: 29.10.2023 - 23:00

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamaları kapsamında özel bir etkinlik ekranlara taşındı. "Kim Milyoner Olmak İster" yarışması, bu özel dönemde şampiyonlar için özel bir bölümle izleyicileri büyüledi. Milli güreşçi Taha Akgül'ün konuk olduğu programda, kazanacağı tutar merak konusu oldu. Ancak Taha Akgül, sadece büyük bir yarışma başarısı elde etmekle kalmadı, aynı zamanda büyük bir özveri örneği sergiledi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıkan Taha Akgül, kazanacağı ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlama kararı aldı. Ünlü sporcu, diğer ünlü sporcularla bir araya geldi ve Kim Milyoner Olmak İster'deki yarışmacı koltuğuna oturdu. Bu heyecan dolu anlarda, zorlu sorularla mücadele eden Taha Akgül, minderdeki başarısını yarışma platformuna da taşımak için büyük bir azimle çabaladı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DUYGUSAL ANLAR...

Taha Akgül, yarışmanın ilerleyen bölümlerinde karşısına efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun rekorunu hatırlatan bir soru çıktı. Bu soru karşısında duygusal anlar yaşandı. Taha Akgül, Naim Süleymanoğlu'nu büyük bir saygı ve hayranlıkla andı. Kendi başarılarıyla ülkesini gururlandıran milli sporcu sayesinde, Naim Süleymanoğlu da anılmış oldu...

CEP HERKÜLÜ'NÜN REKORU NE?

İşte duygusal anlar yaşatan o soru:

Halterde 67 kiloda silkmede 2019'da kırılan şu anki dünya rekoru 188 kiloyken Naim Süleymanoğlu 1988 Seul Olimpiyatları'nda 60 kiloda silkmede kaç kilo kaldırmıştır?

A) 175

B) 180

C) 185

D) 190

Doğru cevap: D