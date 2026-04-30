Sezon sonunda ayrılacağı iddia edilmişti: Lucas Torreira geleceğiyle ilgili kararını verdi

2022-23 sezonu başında Arsenal'den 6 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira, gelir gelmez takımın orta sahadaki bel kemiği oldu. Sarı-kırmızılılardaki istikrarıyla beğeni kazanan tecrübeli yıldızın geleceğiyle ilgili alacağı karar merak ediliyordu.

Lucas Torreira ülkesi Uruguay'a dönerek ailesine yakın olmayı önünde bir seçenek olarak düşünen deneyimli futbolcunun kafasındaki tüm soru işaretlerini kaldırdığı HT Spor'daki haberde yer aldı.

LUCAS TORREIRA'DAN GALATASARAY KARARI

Buna göre Lucas Torreira'nın Galatasaray'da kalıp yeni başarılar elde etmeyi hedeflediği belirtildi. 30 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılılarla 2 yıl daha olan sözleşmesini tamamlamayı planladığı aktarıldı.

Torreira'nın kararının teknik heyet ve yönetim tarafından memnuniyetle karşılandığı haber detayında yer aldı.

TORREIRA'NIN SEZON KARNESİ

Bu sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkıp 3273 dakika sahada kalan Lucas Torreira, 4 gol ve 4 asistlik skor katkısı da verdi.