Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sezon sonunda ayrılacağı iddia edilmişti: Lucas Torreira geleceğiyle ilgili kararını verdi

30.04.2026 15:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Lucas Torreira'nın, sarı kırmızılı ekipte kalıp yeni başarılar elde etmeyi hedeflediği iddia edildi.

2022-23 sezonu başında Arsenal'den 6 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Lucas Torreira, gelir gelmez takımın orta sahadaki bel kemiği oldu. Sarı-kırmızılılardaki istikrarıyla beğeni kazanan tecrübeli yıldızın geleceğiyle ilgili alacağı karar merak ediliyordu.

Lucas Torreira ülkesi Uruguay'a dönerek ailesine yakın olmayı önünde bir seçenek olarak düşünen deneyimli futbolcunun kafasındaki tüm soru işaretlerini kaldırdığı HT Spor'daki haberde yer aldı.

LUCAS TORREIRA'DAN GALATASARAY KARARI

Buna göre Lucas Torreira'nın Galatasaray'da kalıp yeni başarılar elde etmeyi hedeflediği belirtildi. 30 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılılarla 2 yıl daha olan sözleşmesini tamamlamayı planladığı aktarıldı.

Torreira'nın kararının teknik heyet ve yönetim tarafından memnuniyetle karşılandığı haber detayında yer aldı.

TORREIRA'NIN SEZON KARNESİ

Bu sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkıp 3273 dakika sahada kalan Lucas Torreira, 4 gol ve 4 asistlik skor katkısı da verdi.

İlgili Konular: #galatasaray #Sözleşme #Lucas Torreira

İlgili Haberler

Lucas Torreira'dan Beşiktaş maçı isyanı: 'Her sene bizden biri atılıyor' Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira katıldığı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Torreira, Beşiktaş maçlarında sürekli kırmızı kart gördüklerini söyledi.
Lucas Torreira hayalindeki takımı açıkladı: 'Umarım oynama şansım olur' Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'nın, kendisini 35 kişilik ön kadroya dahi almaması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uruguaylı oyuncu ayrıca küçüklükten beri Nacional taraftarı olduğunu ve bir gün bu takımda oynamanın hayalini kurduğunu söyledi.
Lucas Torreira'dan Boca Juniors itirafı: 'Orada oynamak istediğimi söylüyorum' Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Uruguaylı yıldız Lucas Torreira dikkat çeken açıklamalarda bulundu.