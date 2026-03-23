Lucas Torreira hayalindeki takımı açıkladı: 'Umarım oynama şansım olur'

Galatasaray'ın Uruguaylı ön liberosu Lucas Torreira, sarı kırmızılı takımda mutlu olduğunu belirterek, Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediğini söyledi. Uruguay Milli Takımı'na çağrılmaması hakkında da konuşan Torreira, önümüzdeki birkaç yıl içinde hangi takımda oynamak istediğini de açıkladı.

"MUSLERA'YA MİNNETTARIM"

Uruguay basınından Ovacion'a konuşan Torreira, 4 yıl önce Fernando Muslera'dan gelen bir telefonla hayatının değiştiğini belirterek, sarı kırmızılı takımın eski kalecisine her zaman minnettar olacağını vurguladı. Vatandaşından çok şey öğrendiğini dile getiren tecrübeli oyuncu "Muslera harika bir kaleci olmasının ötesinde, bana bir baba gibiydi; bunca yıldır bana akıl hocalığı yaptı ve Galatasaray'ın her köşesini gösterdi, bu yüzden onunla bu zamanı paylaştığım için minnettarım" dedi.

"BAŞKA BİR KULÜBÜN BENİ ALMASINI DÜŞÜNMÜYORUM"

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'a olan sevgisini "Neredeyse dört yıldır bu kulüpteyim ve buraya aşık oldum. Galatasaray formasını her giydiğimde, gerçekten de en harika şey bu. Bunu övünmek için söylemiyorum çünkü böyle şeyleri yapmayı sevmem, ama bu kulüp için oynamayı seviyorum, onlar için oynuyorum ve kendimi sergileyip başkasının gelip beni satın almasını düşünmüyorum. Bu kurum için yaşıyorum ve nefes alıyorum ve en çok istediğim şey harika anlar yaşamak, şampiyonluklar kazanmaya devam etmek ve bu formayı giymenin tadını çıkarmak" sözleriyle ifade etti.

"VALVERDE'NİN YAPTIKLARI İNANILMAZ"

Real Madrid'de forma giyen vatandaşı Federico Valverde'nin son dönemde yükselen performansını da değerlendiren Lucas Torreira, şunları söyledi:

"Performansı beni hiç şaşırtmadı. Onu Uruguay Milli Takımı'nda takım arkadaşım olarak tanıyorum ve yaptıkları inanılmaz. Bunu her hafta sonu Şampiyonlar Ligi'nde ve La Liga'da kanıtlıyor. Real Madrid'in en önemli oyuncularından biri haline geldi ve bir Uruguaylı olarak onun adına gurur duyuyorum ve mutluyum."

"35 KİŞİLİK LİSTEDE BİLE YOKSAM..."

Torreira, Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'nın, İngiltere ve Cezayir'e karşı oynanacak hazırlık maçları için açıkladığı 35 kişilik ön kadroda adının yer almamasının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Bazen gerçekçi oluyorum ve 2026 Dünya Kupası'nın çok yakında olduğunu biliyorum, ancak heyecanlandığım günler de oluyor, gerçeklerle yüzleştiğim günler de. Eğer 35 kişilik ön listede bile yoksam, bunun nedeni ya teknik direktörün beğenisini kazanmamış olmam ya da benden daha iyi oyuncular olduğunu düşünmesidir ve bu tamamen anlaşılabilir bir durum."

"MİLLİ TAKIMDA OLMAMAK BENİ GERÇEKTEN ETKİLİYOR"

"Tüm vaktimi beni nihayetinde üzen bir şey için endişelenerek geçiremem çünkü milli takımda olmamak beni gerçekten etkiliyor. Takım arkadaşlarımdan veya teknik direktörden kötü söz etmiyorum çünkü Dünya Kupası yaklaşıyor ve eminim ki o, vizyonunu sahada uygulayabilecek en iyi oyuncuları getirmek isteyecektir.

"AKLIMI KAYBETMEK İSTEMİYORUM"

"Kendi yoluma odaklanmaya, takımıma yardımcı olmaya devam etmeliyim ve aklımı kaybetmek istemiyorum çünkü yaşadığım anın, Galatasaray'ın, takım arkadaşlarımın ve oynadığım her müsabakanın tadını çıkarmam gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16 takım arasında yer almak küçümsenecek bir başarı değil."

"BIELSA BENİMLE TEMASA GEÇMEDİ"

Mayıs 2025'ten beri Uruguay Milli Takımı'na davet edilmeyen Lucas Torreira, bu tarihten bu yana Bielsa ile herhangi bir teması olup olmadığının sorulması üzerine ise "Ne onunla ne teknik ekiple ne de milli takımla ilgili başka biriyle hiçbir temasım olmadı. Ama her FIFA transfer dönemi olduğunda heyecanlanırsınız ve gelen e-postaları veya mesajları kontrol etmek için telefonunuzu incelersiniz. Önümüzdeki birkaç gün içinde iki önemli hazırlık maçı olduğunu biliyorum ve ateşe benzin dökmek faydalı olmaz çünkü milli takımın odaklanması gerekiyor ve Uruguaylıların milli takımı desteklemesi gerekiyor. Dünya Kupası'nın yaklaştığını biliyoruz ve onları desteklemeliyiz; bunda gizemli bir şey yok" yanıtını verdi.

TORREIRA'NIN HAYALİNDEKİ TAKIM NACIONAL

Küçüklükten beri Nacional taraftarı olduğunu açıklayan tecrübeli oyuncu, bir gün bu takımda oynamanın hayalini kurduğunu söyledi. Lucas Torreira, Nacional'e olan sevgisinin nasıl başladığını ise şu sözlerle açıkladı:

"Çok küçükken, bazı kardeşlerim ve komşularımdan biri Nacional taraftarıydı. Komşum, gençlik dönemimde benim için çok önemli bir kişiydi ve beni her zaman antrenmanlara götürürdü. Nacional'e olan sevgim ondan, ayrıca şu anda benimle birlikte Türkiye'de olan ve kulübe deli gibi bağlı olan ağabeyimden ve en iyi arkadaşlarımdan birinden kaynaklanıyor. Umarım bir gün Uruguay'a dönersem Birinci Lig'de oynama şansım olur çünkü çok genç yaşlardan beri bunu başaramadım ve bu gelecekte hala başarmak istediğim bir şey."

"GÜNEY AMERİKA'DA OYNAMAK İSTİYORUM"

Torreira birkaç yıl sonra Nacional formasıyla Libertadores Kupası'nda oynamayı hayal ettiğini belirterek "Evet, çok isterim çünkü burada Avrupa'da her şeyi deneyimledim, tüm müsabakalarda oynadım ve burada çok mutluyum ancak bir gün Güney Amerika'da oynamak istiyorum ama ne zaman olacağını bilmiyorum çünkü futbolda her şey çok değişken olduğu için geleceğe dair bir şey planlamak çok zor" dedi.

"EN BÜYÜK ACI ANNEMİN BENİ TRİBÜNDE DESTEKLEMEMESİ"

Lucas Torreira odak noktasının şimdiki zaman olduğunu vurguladı ve en büyük üzüntüsünün ise geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden annesinin, kendisini Galatasaray'da oynarken görememesi olduğunu söyledi. Torreira annesi hakkında yaptığı açıklamada "En büyük acı, onun tribünde beni desteklememesi. Çok zor. Onu çok özlediğimizi biliyorum ve Galatasaray'da olmak, kaptan olmak gibi yaşadığım birçok şeyi kaçırdı ama çok uzak olmayan bir yerden bana yol gösteriyor ve zor zamanlarda bana güç veriyor" ifadelerini kullandı.