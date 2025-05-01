Sezonu kapattığı iddia edilmişti... Mert Hakan Yandaş'tan iddialara cevap!

Mert Hakan Yandaş sakatlığı yüzünden sezonu kapattığı iddialarına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Sezonu kapattığı iddia edilmişti... Mert Hakan Yandaş'tan iddialara cevap!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 20:27

Enfeksiyon yüzünden hastanede tedavi gören ve sezonu kapattığı iddia edilen Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından iddialara cevap verdi. 

Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı:

"Son zamanlarda artan bilgi kirliliği nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için öncelikle hepinizden özür dilerim.

Bir süredir hastanede tedavi görüyorum ve bu süreçte yaşadıklarımı en iyi yakın çevrem biliyor. Ancak belirtmek isterim ki bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil; yaklaşık 20 gündür devam eden, elimde olmayan nedenlerle oluşan bir enfeksiyon rahatsızlığıdır. Bu süreçte ne kadar zorluk yaşadığımı da en iyi ben biliyorum.

Tüm bu yaşananlar ışığında, en azından hastaneden taburcu olana kadar kamuoyundan anlayış rica ediyorum."


Etiketler: #mert hakan yandaş #sakatlık #fenerbahçe

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş hastanelik oldu!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş hastanelik oldu!
Mert Hakan Yandaş'tan hakeme tepki: 'Ben neden kırmızı kart gördüm?'

Mert Hakan Yandaş'tan hakeme tepki: 'Ben neden kırmızı kart gördüm?'
Mert Hakan Yandaş taraftardan özür diledi!

Mert Hakan Yandaş taraftardan özür diledi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler