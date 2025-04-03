Mert Hakan Yandaş'tan hakeme tepki: 'Ben neden kırmızı kart gördüm?'

Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde kendi evinde ağırladığı Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak turnuvadan elenen Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş maçın ardından görüşlerini aktardı.

Mert Hakan Yandaş'tan hakeme tepki: 'Ben neden kırmızı kart gördüm?'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 00:33

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'da Galatasaray'a kaybettiği maç sırasında çıkan olayların ardından kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş kısa bir konuşma yaptı.

"BEN NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜM?"

Derbi sonrası hakem Cihan Aydın'a giden Mert Hakan Yandaş, "Ben neden kırmızı kart gördüm?" diye sordu. Cihan Aydın, Mert Hakan'a cevap vermedi ve sarı-lacivertli futbolcu soyunma odasına gitti.

Galatasaray derbisinin ardından takım otobüsüne doğru ilerleyen Mert Hakan Yandaş "Adımız çıkmış dokuza inmiyor sekize" diyerek gördüğü kırmızı karta isyan etti.


Etiketler: #mert hakan yandaş #fenerbahçe #galatasaray

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