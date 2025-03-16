Mert Hakan Yandaş taraftardan özür diledi!

Yayınlanma: 16.03.2025 - 23:29

Güncelleme: 16.03.2025 - 23:29

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

MERT HAKAN'DAN ÖZÜR

Mert Hakan Yandaş, açıklamasında Fenerbahçe camiasından özür diledi.

Mert Hakan Yandaş, "Ben camiamızdan özür diliyorum. Ne söyleseler haklılar. Başka da diyecek bir şey yok!" dedi.