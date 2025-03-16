Mert Hakan Yandaş taraftardan özür diledi!
Süper Lig'in 28. haftasında kendi sahasında ağırladığı Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
MERT HAKAN'DAN ÖZÜR
Mert Hakan Yandaş, açıklamasında Fenerbahçe camiasından özür diledi.
Mert Hakan Yandaş, "Ben camiamızdan özür diliyorum. Ne söyleseler haklılar. Başka da diyecek bir şey yok!" dedi.
Etiketler: #mert hakan yandaş #fenerbahçe #samsunspor
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