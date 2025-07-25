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Beşiktaş'ta ayrılık kapıda: 'Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor'

Beşiktaş'ta ayrılık kapıda: 'Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor'

25.07.2025 18:29:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'ta ayrılık kapıda: 'Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor'

Beşiktaş'ın Batyrzhan Zaynutdinov ile yollarını ayırması bekleniyor. Kazak futbolcunun babası oyuncunun geleceğiye ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Bakhtiyor Zaynutdinov ile yollar ayrılabilir. Kazak futbolcuya Rusya'dan teklifler var.

27 yaşındaki sol bekin babası, Kazak basınına açıklamalarda bulundu.

Kazak futbolcunun babası Batyrzhan Zaynutdinov, "Henüz oğlumla Dinamo'ya olası transferi hakkında konuşmadım – bana henüz bu konuda bir şey söylemedi. Ama ben de onun Rusya'ya geri dönüp oynamasını isterim. Bildiğim kadarıyla şu an kulüpler arasında görüşmeler sürüyor. Elbette, Dinamo ve Karpin, Bahtiyor için iyi bir seçenek. O onun eski hocası, bizim de sevdiğimiz bir antrenör" dedi.

Beşiktaş'ta 2 sezon geçiren tecrübeli oyuncu, 49 maça çıktı ve birer gol ve asist yaptı.

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