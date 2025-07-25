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Nihat Kahveci'den Beşiktaş isyanı: 'Siz kampta ne yaptınız?'

Nihat Kahveci'den Beşiktaş isyanı: 'Siz kampta ne yaptınız?'

25.07.2025 09:45:00
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Cumhuriyet Spor
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Nihat Kahveci'den Beşiktaş isyanı: 'Siz kampta ne yaptınız?'

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş'ın sahasında Shakhtar Donetsk karşısında 4-2 mağlup olmasının ardından flaş açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 kaybetti. Nihat Kahveci, Kontraspor Youtube kanalında maçı değerlendirdi.

Nihat Kahveci açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Ne diyeceğimi bilmiyorum. Daha 7. dakikada bir taraftarın umudu bu kadar alınır ya! 7. dakikada iç sahada gol yiyorsun. 50. saniyede pozisyona girmişsin. Abraham topu aldı, Silva'ya verdi. 7. dakikada koskoca camianın, Beşiktaş taraftarının umutları varken, beklentileri varken 7 dakikada sildiler."

'TEMMUZ AYINDA HAVLU ATMAK İSTİYOR'

"Beşiktaş camiası için 'Bundan daha kötüsü olmaz' lafı yok. Bugün bundan daha kötüsünü gördük. 4 yıldır kasım ayında havlu atan Beşiktaş takımı bu sene temmuz ayında atmak istiyor. Bu futbolcu grubuyla, bu istek arzuyla, bu teknik taktik anlayışla, bu teknik direktörün maça bu kadar çalışmamasıyla, dersine iyi çalışmamasıyla Beşiktaş deplasmanda ne yapabilir Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk deplasmanında?"

'SİZ KAMPTA NE YAPTINIZ?

"Siz kampta ne yaptınız? Tavla mı oynadınız, hep jakuzide miydiniz? Havuzda mı yüzdünüz? Hiç mi fizik çalışmadınız? Depar atanın dili dışarıya çıkıyor. İkinci deparı atamıyor."

'KASIM AYINI GÖREMEZ'

"Kartal'la Demir Ege iyi çocuklar, yetenekliler, güzel yedek olur. Bu takıma ısıran 2 tane 6 numara, 2 tane sol ön, 2 tane sol bek, 2 tane stoper, bir tane daha forvet, bir tane daha forvet arkası, 2 tane daha sağ kanat al. Kasım ayını göremez bu oyunuyla."

'ARDA TURAN HOCAYA HELAL OLSUN'

"Arda Turan hocaya helal olsun. Arda Turan defansı düzeltsin taş gibi takım olur. Sana bugün başarılar dilemedim Beşiktaş'la oynuyorsun, Türk takımıyla oynuyorsun. Shakhtar penaltının ardından oyundan düştü hoca değişiklik yaptı."

'ÜÇÜNCÜ GOLDE BİRİNİZ KOŞMADINIZ'

"Beşiktaş takımı, 41 bin taraftarla statta oynarken rakip takım 150 pas yapıp gol yemez. 3. golde biriniz koşmadınız."

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