Shamar Nicholson için Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın gündeminde olduğu öne sürülen Jamaikalı golcü Shamar Nicholson'un menajeri, transfer spekülasyonlarına açıklık getirdi.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2022 Pazar, 18:49
Shamar Nicholson için Galatasaray açıklaması
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Galatasaray'da forvet arayışları sürerken gündeme gelen son isim Shamar Nicholson için açıklama geldi.

Sporx'in haberine göre, Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'da forma giyen 25 yaşındaki Jamaikalı forvetin menajeri Nenad Portega, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar Galatasaray ile bir görüşme gerçekleştirmedik. Spartak Moskova ile de görüştüklerini düşünmüyorum. Eğer görüşselerdi kulüp bizi bilgilendirirdi." ifadelerini kullandı.

Spartak Moskova'nın geçtiğimiz kış transfer döneminde 8 milyon euroya Charleroi'dan kadrosuna kattığı Nicholson, Rus ekibiyle çıktığı 12 maçta 5 gol 1 asist kaydederken, sezonun yarısını geçirdiği Charleroi çıktığı 18 maçta 13 gol 5 asistlik performans sergilemişti.


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