Shane Larkin'den Türk Milli Takımı'na veda!

16.09.2025 10:50:00
Anadolu Efes'in milli yıldızı Shane Larkin, Türk Milli Takımı'nı bıraktı. 32 yaşındaki oyuncu kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

EuroBasket'te Almanya'ya kaybederek ikinci olan 12 Dev Adam yurda döndü.

Son 7 yıldır Türk Milli Takımı'nda görev alan Shane Larkin, sosyal medya hesabında yaptığı duyuru ile milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu.

Shane Larkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“7 yıl önce, Türkiye’ye hiçbir beklentim olmadan gelmiştim. Sevdiğim oyunu oynamam için gittiğim sıradaki bir duraktı. 7 yıl sonra, burası benim ikinci evim oldu. Beni kabul etmeniz ve desteklemeniz sözlerle anlatılamayacak bir anlama sahip. Tüm ülkeden gördüğümüz sevgi ve destek, ana hedefimiz olan altın madalyadan çok daha değerli. Kardeşlerim haline gelen takım arkadaşlarıma, koçlarımıza, yöneticilere ve bu macerada emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

'GÖĞSÜMDEKİ TÜRKİYE YAZISIYLA SAHAYA ÇIKMAK BENİM İÇİN ONURDU'

"Göğsümdeki Türkiye yazısıyla sahaya çıkmak benim için onurdu. Sonsuza dek sizden biri olacağım ve sizi kalbimin en derinliklerinden seviyorum. Teşekkürler Türkiye.”

