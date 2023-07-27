Shane Larkin'den kötü haber!
A Milli Basketbol Takımı'nın olimpiyat ön elemesi aday kadrosuna yer alan Shane Larkin'in sakatlığıyla ilgili son durum belli oldu.
ABD'de çalışmaları sırasında sakatlık geçiren Shane Larkin, 24 Temmuz'da milli takıma katılmak ve kontrolden geçmek için İstanbul'a geldi.
A Milli Takım Doktoru Barış Kocaoğlu tarafından kontrolden geçen Shane Larkin, MR'a girdi ve dizinde kemik ödemi olduğu belirlendi.
Larkin en az 10 gün sahalardan uzak kalacak.
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