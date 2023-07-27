Shane Larkin'den kötü haber!

A Milli Basketbol Takımı'nın olimpiyat ön elemesi aday kadrosuna yer alan Shane Larkin'in sakatlığıyla ilgili son durum belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2023 - 15:35
Shane Larkin'den kötü haber!
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ABD'de çalışmaları sırasında sakatlık geçiren Shane Larkin, 24 Temmuz'da milli takıma katılmak ve kontrolden geçmek için İstanbul'a geldi. 

A Milli Takım Doktoru Barış Kocaoğlu tarafından kontrolden geçen Shane Larkin, MR'a girdi ve dizinde kemik ödemi olduğu belirlendi. 

Larkin en az 10 gün sahalardan uzak kalacak.


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