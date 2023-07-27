Shane Larkin'den kötü haber!

Yayınlanma: 27.07.2023 - 15:35

Güncelleme: 27.07.2023 - 15:35

ABD'de çalışmaları sırasında sakatlık geçiren Shane Larkin, 24 Temmuz'da milli takıma katılmak ve kontrolden geçmek için İstanbul'a geldi.

A Milli Takım Doktoru Barış Kocaoğlu tarafından kontrolden geçen Shane Larkin, MR'a girdi ve dizinde kemik ödemi olduğu belirlendi.

Larkin en az 10 gün sahalardan uzak kalacak.