Shaqiri'den milli takıma veda

Chicago forması giyen 32 yaşındaki Xherdan Shaqiri, İsviçre Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2024 - 16:46
Shaqiri'den milli takıma veda
Abone Ol google-news

Chicago forması giyen Xherdan Shaqiri, İsviçre Milli Takımı'nı bıraktı.

32 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada, "Yedi turnuva, birçok gol, 14 yıl ve unutulmaz anlar. Milli takıma veda etme zamanı geldi ve geriye harika anılar kaldı. Herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

İsviçre Milli Takımı'nın formasını 125 maçta giyen ve özellikle uluslararası turnuvalarda attığı gollerle dikkat çeken Shaqiri, milli takım formasıyla 32 kez gol sevinci yaşadı.


isviçre haberleri Xherdan Shaqiri haberleri EURO 2024 haberleri

İlgili Haberler

Xherdan Shaqiri tarihe geçti! İsviçre ile İskoçya puanları paylaştı

Xherdan Shaqiri tarihe geçti! İsviçre ile İskoçya puanları paylaştı
İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri: 'Portekiz'de sadece Ronaldo yok'

İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri: 'Portekiz'de sadece Ronaldo yok'
Adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılan Xherdan Shaqiri, MLS ekiplerinden Chicago Fire'da

Adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılan Xherdan Shaqiri, MLS ekiplerinden Chicago Fire'da
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler