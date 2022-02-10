Adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılan Xherdan Shaqiri, MLS ekiplerinden Chicago Fire'da

10 Şubat 2022 Perşembe, 10:35

İsviçre’nin yıldız kanat futbolcusu Xherdan Shaqiri, Fransa’nın Lyon takımında geçirdiği 6 ayın ardından ABD’ye transfer oldu. Adı uzun süre Türk takımlarıyla da anılan tecrübeli futbolcu, MLS ekibi Chicago Fire ile sözleşme imzaladı.

Liverpool’da oynadıktan sonra sezon başında Lyon’a transfer olan İsviçreli futbolcu, sadece 11 lig maçında yer aldıktan sonra Fransa’dan ayrıldı.

Ligue 1’de iki gol ve üç asist yapan Shaqiri, 7,5 milyon Dolar karşılığında Chicago Fire tarafından transfer edildi.

"DÖNEMİN EN BAŞARILI İSVİÇRELİ FUTBOLCULARINDAN BİRİ...'

Chicago Fire, kulübün internet sitesinden yaptığı duyuruda, yıldız futbolcuyla anlaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sportif Direktör Georg Heitz, “Xherdan Shaqiri’yi kadromuza katmaktan son derece memnunuz. Xherdan oyunu değiştiren bir oyuncu. Taraftarlarımızı ve şehrimizi mutlu edecek biri. Döneminin en başarılı İsviçreli futbolcularından biri olan Xherdan Shaqiri, kulüp için çok önemi bir zamanda bize katılıyor ve başarmayı hedeflediğimiz şeye tamamen inanıyor. Onu ve ailesini çok yakında Chicago’da ağırlamayı dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Basel altyapısında yetiştikten sonra 2012’de Bayern Münih’e transfer olan Shaqiri, Ocak 2015’te Inter’e kiralandı ve Temmuz 2015’te 15 milyon Euro’ya bonservisi alındı. Ancak iki ay sonra Stoke City’ye 17 milyon Euro’ya imza atan Shaqiri, 2018’de 14.7 milyon Euro’ya Liverpool’a geçti. İngiliz ekibinde geçirdiği 3 yılın sonunda bu sezon başında ayrılık kararı alan Shaqiri, 6 milyon Euro’ya Lyon’a transfer edilmişti.



