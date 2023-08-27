Sheffield United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında deplasmanda Sheffield United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 3. hafta heyecanı devam ediyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Paul Heckingbottom'ın takımı Sheffield United ile karşılaşacak.
SHEFFIELD UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Bramall Lane Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
SHEFFIELD UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
Avustralyalı hakem Jarred Gillett'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City ligin 2. haftasında kendi sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 1-0 mağlup etmişti.
Sheffield United ise Nottingham Forest deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
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