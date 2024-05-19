Sheffield United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında deplasmanda Sheffield United karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Chris Wilder'ın ekibi Sheffield United ile karşı karşıya gelecek.
SHEFFİELD UNİTED - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Bramall Lane Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.
SHEFFİELD UNİTED - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngilz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
Tottenham ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Manchester City'ye 2-0 mağlup olmuştu.
Sheffield United ise Everton deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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