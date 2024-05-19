Sheffield United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 38. haftasında deplasmanda Sheffield United karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 12:30
Sheffield United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Chris Wilder'ın ekibi Sheffield United ile karşı karşıya gelecek.

SHEFFİELD UNİTED - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Bramall Lane Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

SHEFFİELD UNİTED - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngilz hakem Andy Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

Tottenham ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Manchester City'ye 2-0 mağlup olmuştu.

Sheffield United ise Everton deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.


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