Alexander Isak tarihe geçti: Newcastle United, Tottenham'a gol oldu yağdı!

Newcastle United, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında kendi sahasında ağırladığı Tottenham'ı 4-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 16:54
Alexander Isak tarihe geçti: Newcastle United, Tottenham'a gol oldu yağdı!
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İngiltere Premier Lig'de 32. hafta maçında Newcastle United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi Newcastle United oldu.

Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 30 ve 50. dakikada Alexander Isak, 32. dakikada Anthony Gordon, 87. dakikada Fabian Schar kaydetti.

ALEXANDER ISAK TARİHE GEÇTİ

Alexander Isak, Alan Shearer'dan (2003-04) sonra Newcastle United'da bir sezonda resmi maçlarda 20'den fazla gol atan ilk futbolcu oldu. Ayrıca 24 yaşındaki İsveçli golcü Isak, Newcastle United formasıyla ligde arka arkaya 6 iç saha maçında gol atan dördüncü oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Newcastle geçen sezon 23 Nisan 2023 tarihinde Tottenham'ı ağırladığı maçı 6-1 kazanmıştı.

Bu galibiyetin ardından Newcastle United puanını 50'ya yükseltti. Tottenham 60 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de bir sonraki hafta Newcastle, Crystal Palace'a konuk olacak. Tottenham derbide Arsenal'i ağırlayacak.


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