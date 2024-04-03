West Ham - Tottenham derbisinde kazanan çıkmadı!

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında West Ham ile Tottenham 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 07:52
West Ham - Tottenham derbisinde kazanan çıkmadı!
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İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında David Moyes'in ekibi West Ham ile Ange Postecoglou'nun yönetimindeki Tottenham karşı karşıya geldi.

Londra Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlik ile sona ererken maçın ilk golünü konuk ekip Tottenham adına 5. dakikada Brennan Johnson kaydetti.

Ev sahibi West Ham'ın golünü ise 19. dakikada Kurt Zouma kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 57'ye yükseltirken, West Ham 45 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maç haftasında West Ham deplasmanda Wolverhampton'a konuk olurken, Tottenham evinde Nottingham Forest'ı ağırlayacak.


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