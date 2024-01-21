Sheffield United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

West Ham United, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sheffield United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2024 - 10:59
Sheffield United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor.

David Moyes yönetimindeki West Ham United, deplasmanda Christopher Wilder'ın ekibi Sheffield United ile karşı karşıya gelecek.

SHEFFİELD UNİTED - WEST HAM UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Bramall Lane Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

SHEFFİELD UNİTED - WEST HAM UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Salisbury'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

West Ham United, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Brighton ile 0-0 berabere kalmıştı.

Sheffield United ise Manchester City deplasmanından 2-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.


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