Sheffield United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
West Ham United, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sheffield United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 21. hafta heyecanı yaşanıyor.
David Moyes yönetimindeki West Ham United, deplasmanda Christopher Wilder'ın ekibi Sheffield United ile karşı karşıya gelecek.
SHEFFİELD UNİTED - WEST HAM UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Bramall Lane Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
SHEFFİELD UNİTED - WEST HAM UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Salisbury'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
West Ham United, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Brighton ile 0-0 berabere kalmıştı.
Sheffield United ise Manchester City deplasmanından 2-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
west ham united haberleri sheffield united haberleri İngiltere Premier Lig haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez'de kriz sürüyor... Ve babası konuştu!
- Altınok'tan anketlere tepki
- Araştırma: Işık sensöründen gözetleniyor olabilirsiniz
- 'Bu bir yüzleşmedir'
- 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyorlar!
- 'İki çocuk verelim' iddiası!
- AKP'nin İstanbul adayları açıklandı
- 'Sessiz katil' konusunda önemli uyarılar
- İktidar Gaye Erkan'ı gözden çıkardı mı?
- İktidardan emekliler için 'yeni bir zam' hazırlığı!