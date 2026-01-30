Sidiki Cherif, Fenerbahçe için kararını verdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.01.2026
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Sidiki Cherif'in Cyrstal Palace'tan gelen teklifi reddettiği ve sarı lacivertli ekiple prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet bölgesine yapacağı takviye için Fransız takımı Angers'nin genç golcüsü Sidiki Cherif'e yoğunlaştı.

19 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin yanı sıra Fulham ve Cyrstal Palace'ın da bulunduğu iddia edilirken, sarı lacivertlilerin bu transferde önemli bir aşama kaydettiği ileri sürüldü.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Cherif ile prensip anlaşmasına vardı. Haberde, Angers'nin Sidiki Cherif'in transferinde 25 milyon Euro bonservis geliri beklediği de ifade edildi.

Öte yandan Foot Mercato'da yer alan haberde ise futbolcunun, Cyrstal Palace'tan gelen teklifi geri çevirdiği ve sadece Fenerbahçe'ye gitmek istediği belirtildi.

Haber detayında, Fenerbahçe ve Angers'in anlaşmaya varmak için görüşmelerde ilerleme kaydettiği ve sarı lacivertli yönetimin transferi sonuçlandırma konusunda kendine güvendiği vurgulandı.

Ligue 1'de bu sezon 19 maçta 1164 dakika süre alan Gine asıllı Fransız futbolcu 4 kez fileleri havalandırdı.

