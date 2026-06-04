Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Ernest Muçi, Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz'in ardından bir ismi daha kadrosuna katıyor. Bordo-mavili takım, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Sidny Cabral'la anlaşma sağladı. Peki, Sidny Cabral kimdir? Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral kaç yaşında, nereli? Sidny Cabral hangi takımlarda oynadı?

SIDNY CABRAL KİMDİR?

Cabral, 18 Eylül 2002 yılında Hollanda'da dünyaya geldi. Cabral, Hollanda doğumlu olmasına rağmen Yeşil Burun Adaları milli takımında oynamaktadır.

SIDNY CABRAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Sidny Cabral, genç bir oyuncu olarak İsveç takımı Helsingborg'un gençlik akademisine katıldı. 2024 yılında Cabral, Alman takımı Viktoria Köln ile anlaştı.

2025 yazında Cabral, Portekiz'e transfer oldu ve Primeira Liga kulübü Estrela da Amadora ile 2028'e kadar geçerli üç yıllık bir sözleşme imzaladı.

Sezonun ilk yarısında Estrela ile gösterdiği etkileyici performansın ardından, Cabral 30 Aralık 2025'te Primeira Liga'daki diğer bir takım olan Benfica'ya katıldı ve Haziran 2030'a kadar geçerli, 6 milyon Euro olduğu bildirilen ve ek ödemelerle 8,5 milyon Euro'ya kadar çıkabilecek bir sözleşme imzaladı.