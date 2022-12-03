Şikayet üzerine ifade veren Ümit Özat'tan Emre Belözoğlu'na: Görüşeceğiz
Emre Belözoğlu ile ilgili açıklamalarından dolayı ifadesi alınan eski futbolcu Ümit Özat, bir video yayımlayarak Belözoğlu'na tepki gösterdi. Özat, "Kimin aklıyla alay ediyorsunuz? Görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.
Eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat, Emre Belözoğlu ile ilgili açıklamalarından dolayı Beykoz Adliyesi'nde ifade verdi. Özat ifade işleminin ardından sosyal medyadan yayımladığı video ile tepki gösterdiği Belözoğlu'nun "FETÖ soruşturması geçirmesi gerektiğini" savundu.
Ümit Özat'ın açıklamaları şöyle:
"Arkadaşlar merhaba, az önce Beykoz Adliyesi'nde Emre Belözoğlu ile ilgili açıklamalarımdan dolayı ifade verdim. Malesef bu ülkede FETÖ soruşturması geçirmesi gereken Emre Belözoğlu ve onun avaneleri ellerini kollarını sallayarak gezerken, ben ve benim gibiler adliye koridorlarında ifade veriyoruz, yakalama kararımızın kaldırılması için. Ondan sonra FETÖ temizliği var diyorsunuz, kimin aklıyla alay ediyorsunuz siz? Herkesi kandırırsınız da Allah'ı nasıl kandırırsınız? Allah büyük, görüşeceğiz."
YORUMSUZ...— Ümit Özat ??? (@UmitOzatOnline) December 2, 2022
Elbet bir gün düzelecek umuduyla... pic.twitter.com/uWKbhkIIzh
NE OLMUŞTU?
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kendisi hakkında daha önce de 'FETÖ' suçlaması yapan Ümit Özat hakkında haziran ayında suç duyurusunda bulunmuştu.
Belözoğlu'nun avukatı Özat'ın iddiaları için "asılsızdır" demiş ve 5 kuruşluk tazminat davası açmıştı. Özat ise “Fakat bendeki kuruşlarda Türkçe Olimpiyatları resmi yok. Görünce şaşırmayın lütfen” demişti.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Niğde'de 5 yaşındaki çocuğa nitelikli istismar
- 'Musa Hoca' bakın kim çıktı!
- Arkadaşını öldürüp yiyen katil hayatını kaybetti
- Kaygılaroğlu'ndan sert tepki: Ciddi bir şey anlatıyorum
- Erdoğan ile Esad'a dair bomba iddia
- Görenler şaşkına döndü! Mama parasını kendisi kazanıyor
- Düzce'de deprem!
- Prof. Dr. Pekcan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
- Motorine dev zam!
- Akşener'den 'kulak çekme' polemiği çıkışı