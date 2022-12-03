Şikayet üzerine ifade veren Ümit Özat'tan Emre Belözoğlu'na: Görüşeceğiz

03 Aralık 2022 Cumartesi, 10:58

Eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat, Emre Belözoğlu ile ilgili açıklamalarından dolayı Beykoz Adliyesi'nde ifade verdi. Özat ifade işleminin ardından sosyal medyadan yayımladığı video ile tepki gösterdiği Belözoğlu'nun "FETÖ soruşturması geçirmesi gerektiğini" savundu.

Ümit Özat'ın açıklamaları şöyle:

"Arkadaşlar merhaba, az önce Beykoz Adliyesi'nde Emre Belözoğlu ile ilgili açıklamalarımdan dolayı ifade verdim. Malesef bu ülkede FETÖ soruşturması geçirmesi gereken Emre Belözoğlu ve onun avaneleri ellerini kollarını sallayarak gezerken, ben ve benim gibiler adliye koridorlarında ifade veriyoruz, yakalama kararımızın kaldırılması için. Ondan sonra FETÖ temizliği var diyorsunuz, kimin aklıyla alay ediyorsunuz siz? Herkesi kandırırsınız da Allah'ı nasıl kandırırsınız? Allah büyük, görüşeceğiz."

YORUMSUZ...

Elbet bir gün düzelecek umuduyla... pic.twitter.com/uWKbhkIIzh — Ümit Özat ??? (@UmitOzatOnline) December 2, 2022

NE OLMUŞTU?

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kendisi hakkında daha önce de 'FETÖ' suçlaması yapan Ümit Özat hakkında haziran ayında suç duyurusunda bulunmuştu.

Belözoğlu'nun avukatı Özat'ın iddiaları için "asılsızdır" demiş ve 5 kuruşluk tazminat davası açmıştı. Özat ise “Fakat bendeki kuruşlarda Türkçe Olimpiyatları resmi yok. Görünce şaşırmayın lütfen” demişti.